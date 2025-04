Pompiedom even een huisje kopen hoor want volgens ABN Amro valt het allemaal wel mee met die huizenprijzen! Oh nee wacht blind bieden tegen 80 anderen voor een huis van € 700.000 met 69m2, jeetje. De doorsnee Nederlander is al jaren kánsloos op de huizenmarkt maar volgens ABN Amro (hebt u trouwens al een hypotheek van ABN Amro?) valt alles te relativeren met Europese gemiddelden en reële groeicijfers. Jammer Jantje die al 25 jaar op de wachtlijst staat voor een huurhuis, ook geen koophuis voor jou met je modale salaris, maar weet dat de huizenprijzen in Litouwen (tien jaar geleden nog een shithole) nog verder zijn gestegen! En waarom zou je eigenlijk 3 slaapkamers willen? In Roemenië nemen ze genoegen met 1 slaapkamer! En dan denkt u misschien: ABN Amro kan wel makkelijk lullen dat de huizen hier zo 'betaalbaar' zijn, maar door woningtekort, nieuwbouwtekort, verstedelijking, overbieden en blind bieden zijn de huizen toch niet 'bereikbaar'? Daar is natuurlijk een simpele oplossing voor: dan belt u gewoon papa of mama voor een jubelton, en anders sluit u maar een mooie lening af bij ABN Amro. O ja en ga toch vooral de markt op, volgens ABN Amro is het prima te doen, neem vooral een hypotheek van ABN Amro.