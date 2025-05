LANDGENOTEN! Bereid u voor op nog meer inflatie, nog meer belastingen, nog meer accijnzen, woz-aanslagen, nog meer malle heffingen, pakken fruitdrink van 14 euro en terrasbitterballen voor 2,50, per stuk (exclusief mosterd). Want u hebt toch GELD ZAT. Echt waar, u houdt gewoon geld over aan het einde van uw maand. U zwemt in het geld, dat tegen de plinten van uw overwaardewoning klotst en als u langs een geldmaat loopt begint dat malle gele ding automagisch flappen voor u te hoesten. U hebt zovééééél pietermannen dat het gewoonweg niet kapodt te brassen is. Aldus Sandra Phlippen (foto) van de ABN AMRO. Ho. Wacht. Stop. Mevrouw de hoofdeconoom telt namelijk niet alles mee.

De uitgaven aan boodschappen worden niet als vaste lasten gezien.

Kortom: u bent een ordinaire straatarme paupersloeber. Sterkte & veel wijsheid na de 24ste van de maand.