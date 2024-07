U dacht: goh wat treffend, een foto van Nairobi-Muziekwijk bij dit topic, nou dat is dus gewoon Rotterdam. En die huizen kosten een miljoen per stuk want huizen zijn nu ook al nog steeds iets meer niet meer te betalen. SCHULD VAN RU... SCHOOF! "De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning was 468.000 euro, een prijsstijging in drie maanden tijd van 7,2 procent. Zo’n ‘uitzonderlijke’ prijsstijging in korte tijd is sinds 1995 maar één keer eerder voorgekomen." De NVM maakt zich zorgen en er moet gefocust worden op bouwen bouwen bouwen. De nieuwe minister van Volkshuisvesting is [checks notes] MONA KEIJZER dus HEY MONA GA ES BAUWE!!!