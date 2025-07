Historisch. Goed nieuws ook voor iedereen die weleens in een woonwijk heeft gewoond maar vooral voor wie graag weleens in een woonwijk zou willen wonen: de kans daarop wordt groter. Niet veel, maar Rome werd niet in één dag gebouwd, en de 14 duizend woningen in Alkmaar, Hengelo/Enschede, Apeldoorn en - godchristus ook dat nog - Helmond dus ook niet. Bloed, zweet en tranen; hoop, lef en trots. Wat een mijlpaal jongens. Even had het er alle schijn van dat het allemaal voor niets is geweest maar dat is dus niet zo. De aanhouder wint mag heel misschien in Helmond wonen. Of in een vakantiehuisje. Of in een flexwoning. Het vorige kabinet had al zeventien grote bouwlocaties aangewezen en Keijzer en co voegen er doodleuk nog vier aan toe. Alsof het niets is. Dat is het eigenlijk ook, maar dan hebben wij het weer gedaan.