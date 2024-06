In de categorie Nieuws Dat Geen Nieuws Is Maar Wel Nieuws Als Degene Om Wie Het Gaat Minister Wil Worden Die Het Tegenovergestelde Wil En Iets Deed Op Basis Van Argumenten Die Tegenovergesteld Zijn Aan De ideeën Van Haar Eigen Partij hebben we vandaag: Aanstaand woonminister Mona Keijzer procedeerde tot aan Raad van State tegen bouwplannen voor haar deur. Keijzer en haar buurtjes verloren, maar niet voordat ze de Raad van State erop hadden gewezen dat een kleinschalig woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen misschien wel slecht zou zijn voor de stiksktofuitstoot naar een (best wel ver gelegen) natuurgebied. "Keijzer vindt de zaak een privékwestie en wil er desgevraagd niet verder op ingaan." Privékwestie! Die kennen we nog. Gelukkig gaat Minister Keijzer ervoor zorgen dat zeikende NIMBY'ers projecten niet zomaar plat kunnen leggen. Hele uitspraak van de Raad van State daarrrr.