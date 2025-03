Hoepla. Christianne van der Wal stopt als Kamerlid. De vrouw die als minister van Stikstof de D66-agenda van Rutte IV probeerde uit te voeren heeft nog iets meer dan een jaartje zitten kniezen over de verkiezingsuitslag maar houdt er nu toch mee op. Dat betekent dat Eric van der Burg nu nog de enige VVD'er in de Tweede Kamer is die niks moet hebben van de PVV, maar toch in een coalitie zit met de VVD. Van der Wal heeft nog geen nieuw baantje, maar iets zegt ons dat ze binnenkort een fijn pluchen zitje op de carrousel gaat weten te vinden. We sturen gauw een kaartje!