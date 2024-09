Voor het stikstof-, klimaat- & waterkwaliteitsprogramma was 24,3 miljard vrijgemaakt. Provincies kwamen met 58 miljard aan plannen, maar als je alles optelde, was het beoogde effect daarvan veel te mager. Het was een stap in de goede richting, een mooi gebaar, maar het kwam niet in de buurt van ALLE kritische depositiewaarden of verwijderen van het stikstofslot. Dat was voorspelbaar.

Het planbureau rekende vijf jaar geleden uit dat als we de HELE veestapel zouden ruimen, stoppen met fossiele brandstoffen in vervoer, verwarming & elektriciteitsproductie, EN onze akkers, tuinen & boomgaarden niet meer zouden bemesten, dat we dan nog lang niet aan onze stikstofnormen gingen voldoen. (PDF p4) De vraag is niet waarom dit project gestopt wordt, de vraag is waarom het nog liep.

Zelfs zonder Nederlandse menselijke activiteit halen we deze stikstofdoelen niet. Dat kwartje wil al jaren niet in politieke of milieubewuste kringen vallen. We dromen over de natuur, het klimaat of het milieu, maar staan daarbij niet met twee benen op de grond. Zonder Europese aanpak waar lidstaten volledige verantwoordelijkheid dragen voor hun uitstoot in buurlanden, zitten we volledig vast.