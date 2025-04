Dus dáárom zien die mensen in Helmond er allemaal zo raar uit! DuPont (nu Chemours) 'heeft zeker vijftien jaar lang afvalwater met zeer hoge concentraties gevaarlijk PFAS rechtstreeks op het riool geloosd'. En medewerkers, die konden ook lekker de kanker krijgen. "Hoewel DuPont al jarenlang op de hoogte was van de risico’s van PFOA werd de medewerkers van Custom Powders door DuPont voorgehouden dat blootstelling aan PFOA niet ongezond zou zijn", waarbij PFOA een kankerverwekkend type PFAS is. Chemours hat es nicht gewusst en het is de schuld van Custom Powders en Custom Powders betreurt de ontstane ophef enzo, maar zondagavond in Zembla is te zien dat Chemours-directrice An Lemaire de benen neemt als ze een camera voor haar snuit krijgt. Enfin, kanker komt u niet aanwaaien, u moet het wel verdienen door in de buurt van Chemours te gaan wonen. Iemand een eitje?