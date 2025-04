Het RIVM adviseert geen eieren meer te eten van kippen die gehouden worden door particulieren. Ben je mooi klaar mee omdat je Tokkie en Pollo natuurlijk niet in je tuin hebt scharrelen omdat ze zo gezellig zijn, maar omdat ze samen 10 eieren per week uitschijten. Het hele eieren eten is: de machtige eilobby in eieren van particulieren zit PFAS, in commerci√ęle eieren zit minder PFAS en van PFAS krijg je leverschade en schildklierproblemen. Het internet weet het natuurlijk beter: Jaap van Dissel is een boef, die nieuwe Jaap van Dissel is ook een boef, het RIVM is een criminele organisatie, ūü§°ūü§°ūü§°, hand boven het hoofd van Oekra√Įense legkippen, boooeee onnodig verspreiden van angst en indoctrinatie en 'mijn opa vrat 100 eieren per week en hij werd 99 jaar oud'. Enfin sinds wanneer heten 'paaseieren' eigenlijk 'feesteieren'?!?!?!