Nee maar, wat een verrassing weer. Opnieuw een beroepsgroep aan gort in de EU! Na de aardappelboeren, varkensboeren, koeienboeren, garnalenboeren, bloemenboeren, haringboeren en hoe al die vervelende voedselboeren ook maar heten, is de volgende groep boeren DE SJAAK. De Europese Wijnboeren. Er zit teveel PFAS in uw kelkje sjaardonnee en soofinjonblank. De gehele witte wijn-zippende elite van Amsterdam-Centrum is TEN DODE OPGESCHREVEN wegens teveel TRIFLUORAZIJNZUUR in het halfzesje. Wie één glas TFA-wijn per dag drinkt krijgt van die hangende mondhoeken als Debby Gerritsen, een Sheila Sitalsing-harses bovendien en van die groenlinkse hangtieten met zo'n naar zuurtje in de plooi. Stop daarom ONMIDDELLIJK met wijn drinken en blijf lang en gelukkig leven. Groetjes, mede namens de islam.