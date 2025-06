Mensen zeggen wel eens dat we hier in Nederland een PLEEFIGUUR slaan. Maar dat valt reuze mee. Vergeleken bij echte shithole countries als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië is er voor Nederland nog hoop - excusez le mot. Bowel movement is Stijf Bovenlips Brits voor KAKKEN SCHIJTEN POEPEN, en hier in Nederland doen we dat zo'n 10 x per week (en dan liever niet op kantoor wegens... trompetgeschal POEPSCHAAMTE. In Noord-Macedonië trekken ze maar 1 x per week door (hoe dan) en Italianen zitten het vaakst kathedralen te kleien, want knoflook, katholiek en olijfolie natuurlijk. Enfin, zoek hier uw favo vakantieland en reken nu alvast uit hoeveel pleepapier er mee moet in de sleurhut. Dit topic werd mede mogelijk gemaakt door het altijd fantastische TERRIBLE MAPS. Prrrrt.