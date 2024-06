Nou mensen, daar gaat u dan, naar de stembus, voor de allerbelangrijkste verkiezingen van uw leven. De twee belangrijkste landen verrichten de aftrap: Nederland en Estland. En hoewel ze ons heel erg een 'Europeaan' proberen te doen voelen: tsja, en die campagne was ook heel erg lauw. Ja, je hebt die ene van de vvd. En die CDA'er, dat is die opa. En dan heb je nog Frans Timmermans. Toch? Of hoe heet de demagoog van dienst bij GroenPvdA? Nou ja, u zoekt het ook allemaal maar uit. 27 lidstaten, 720 zeteltjes, 31 poppetjes voor Nederland, uitslag 9 juni. Succes ermee, stemmen kan hier, stemwijzer staat hier. Enfin, u gaat natuurlijk - weet u al?