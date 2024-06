Aanstaande donderdag mag u stemmen voor de Europese verkiezingen. Dat waren wij bijna vergeten (ja sorry geen Stijlloze Stemmentellers deze keer) en u waarschijnlijk ook. Toch is het zo. Alleen: op wie dan? Om u toch een beetje op weg te helpen hebben wij van GeenStijl een unieke stemwijzer ontwikkeld, gebaseerd op jarenlang betrouwbaar onderzoek. Het werkt heel simpel, in 4 stappen.

Stap 1: beantwoord onderstaande vraag

Stap 2: zoek op hoeveel punten uw antwoord waard is

Stap 3: vermenigvuldig uw aantal punten met 10. Tel er 20 bij op. Vermenigvuldig het getal dat u nu over heeft nog een keer met 2. Trek van het getal dat u overhoudt 40 af. Vermenigvuldig het met 5. Deel het getal wat u nu overhoudt door 100.

Stap 4: zoek de partij op die bij uw score past

Klaar: is kees