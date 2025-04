We toveren het café om tot een stampcafé. Overdag stampen we hier op alles en iedereen, vanavond stampen we op pompende beats. Dat doen we omdat we net gestemd hebben voor de House Top 1000 van Wild FM. Laat de bas door je lijf dreunen, sluit je ogen en je waant je weer in simpelere tijden, toen de wereld rustiger was en het nachtleven des te wilder. Toen de iT nog bestond, met destijds nog Sylvana Simons als kooidanseres. Wat een tijd. En jezelf verliezen in de muziek, daarvoor hoef je heus niet per se een pilletje op te hebben. Niet in aanloop naar de House Top 1000. Tijdens het autorijden, housemuziek. Onder de douche, housemuziek. In de vergadering, housemuziek. Tijdens het slapen, housemuziek. Bij het al dan niet ondertekenen van een lintje voor COA-vrijwilligers, housemuziek. Deephouse, acidhouse, discohouse, bejaardentehouse. STAMPEN. En stemmen, hierr.