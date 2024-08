Bent u ook moe van dat circus in Parijs? Of het nou mannen in jurken en blasfemie tijdens die veel te lange openingsceremonie betreft, of ingewikkelde chromosoomsituaties bij het boksen. Vraagt u zich af waar de tijd gebleven is dat de Spelen nog SIMPEL volksvermaak waren zonder opgelegde maatschappelijke wirwar? Dat Nederland nog judomedailles won en geen veroordeelde zedendelinquenten in de equipe had? Dat mag.

Indien u behoefte heeft die gevoelens uit te dragen, staan wij vooraan om u aan te moedigen. Dat gaat echter niet overal even goed. Daarom even een simpele (geen)stijlregel als het gaat om het nostalgisch terugkijken op de Olumpische gloriedagen van weleer.