Het is bijna: voorbij

Courir, c'est mourir un peu. Vandaag is de laatste dag van de Olympische Spelen en voordat we vanavond allemaal boos kunnen worden op de afsluitingsceremonie zijn er nog Nederlandse medaillekansen bij het baanwielrennen. Harrie Lavreysen won al goud op de teamsprint en op de individuele sprint en staat nu in de finale op de keirin (13u32). Op die keirin won 'Hetty Raketty' van de Wouw al zilver, en nu gaat ze voor brons op de sprint (ze staat wel 1-0 achter). Ondertussen rijdt Maike van der Duin nog het omnium, maar die moet wel een hele goede puntenkoers rijden voor een medaille. Voor de allerallerlaatste keer HUP HOLLAND HUP, HIERRR LIVE.

HELAAS: Hetty Rakertty vierde op de sprint

GOUD: Harrie pakt de hattrick