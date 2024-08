Onze favoriete sport roeien is helaas voorbij op de Olympische Spelen, maar! Dat betekent niet dat we niet nog meer medailles kunnen gaan winnen. Zo was er gisteren ons favoriete atletiekonderdeel de 4x400 estafette intersekse gemengd, en vandaag staat er KOERS op het programma. Gisteren was het ook koers, mooie koers zelfs, maar niet met een Nederlandse winnaar. En dat zou vandaag ook wel eens kunnen gebeuren want de Belgische Lotte Kopecky kan net als Remco Evenepoel vrij hard fietsen. Gelukkig heeft Oranje met Demi Vollering, Lorena Wiebes en good old Marianne Vos drie kanshebbers, die kans maken. HUP HOLLAND HUP.

SURPRISE: Faulkner wint, Vos zilver