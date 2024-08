Knippen we nu op den zaterdagmiddag lekker de televee / stream aan voor het Olympisch Onderdeel Heel Hard Fietsen op de Weg. De Tour de France mocht dit jaar niet eindigen op de Avenue des Champs-Élysées, maar dit is een hele fijne goedmaker van 272 kilometer [KAARTJE]. Een knotsgekke wegwedstrijd dwars door Parijs met heel veel rare bochtjes en draaien en keren, lekke banden, mafkezen op terrassen, kasseien, stoeptegels, putdeksels, zwervers, hoeren. Thijs Zonneveld van het AD heeft het parkoers verkend [DRAAD] & we houden ons hart vast want dit wordt LEVENSGEVAARLIJK GEKKENWERK. LIVESTREAM. Allez Mathieu en Dylan ook!

EVENEPOEL: Goud, twee Fransozen ook op le podium