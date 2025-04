NU LIVE. De enige wielerklassieker van Nederland: de Amstel Gold Race. ONZE GOLD RACE. De koers waarin wedstrijddirecteur Leo van Vliet doodleuk met zijn auto voor degene gaat rijden die hij bij de bookies heeft aangewezen als winnaar. Vorig jaar won Tom Piemelcock, maar dit jaar doen er weer andere grote kanonnen mee: Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Die laatste is tegenwoordig helemaal in de islam dus het wachten is op een aanslag op de Cauberg. Remco, zelf God in België, is in vorm. De laatste jaren was de koers heel erg leuk omdat de Cauberg NIET in de finale zat, en nu heeft de organisatie de Cauberg weer in de finale gelegd. Vroeger ging dat zo: wachten wachten wachten en op het einde wint Philippe Gilbert. HET IS KOERS. In Nederland. Drink bier. Samantha naar de bouwmarkt. Vier het leven. Wout doet ook mee. We zijn er. We eten eieren. De leukste voorbeschouwing: LSRF hiero. LIVE NPO, Belg, Eurosport, overal. Later meer.