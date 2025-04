Makkers wild geraas staken, want het zijn de wittebroodsweken in het Vlaamse land. Het is woensdag, het is mooi weer en als u het handig speelt is uw baas morgen ook nog wel uw baas. Zondag de Hoogmis, de dag dat heel Nederland-B vroeg aan het bier mag, en vandaag Dwars door Vlaanderen. Dwars door Vlaanderen van Roeselare naar Waregem, hemelsbreed 20 kilometer uit elkaar, maar wel met een omweg via Oudenaarde met Berg ten Houte, Knokteberg, Hotond, Eikenberg, Nokereberg, enzovoorts. Sporza op het scherm, Word/Pages/Excel achter de Command-Tab of Alt-Tab, uiteraard een Rodenbach in de koffiemok en dan maar doen of u keihard bezig bent met het binnenhengelen van nieuwe klantjes in de betonbouw. Topfavoriet is dik Deentje Mads Pedersen, maar alle ogen zijn natuurlijk gericht op Wout van Aert. Is de koning van België op tijd in vorm voor de Ronde? Stijlloze voorspelling: toch Pedersen.

Update - Rabovisma los met 4 man, onder wie Van Aert, lol

Update - Vooraan: Van Aert, Jorgenson, Benoot (Rabovisma) & Powless (EF)