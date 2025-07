Kenners zien het meteen. Dit is natuurlijk het ventieltje van de fiets van Tadej Pogacar. Alle innovaties in het wielrennen de laatste 50 jaar ten spijt, het ventieltje is nog steeds dat ventieltje. Het Franse ventieltje, om volledig te zijn, en zeg Frans ventieltje, dan zeg je ook meteen verloopnippel, want zonder verloopnippel (4,99) heb je niks aan een Frans ventieltje. Welkom bestec mensen bij de Tour de France, editie 2025. HIER DE POULE. We gaan beginnen. Drie weken feest. Ellenlange tv-sessies, heerlijk zomers geoudehoer van commentatoren, hey een kasteel, hey een kerk, de avondetappe, televisies die uit zichzelf uitgaan omdat ze te lang op 1 zender staan, valpartijen en heel veel ventieltjes. LIVE bij Eurosport, De Belg en De NOS.