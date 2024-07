Deftig ritje vandaag in de Tour de France waar de koers definitief in de plooi zal vallen. 144 kilometer op en over 3 Alpenreuzen met daarbij de Cime de la Bonette, met circa 2.800 meter de hoogste doorgaande geasfalteerde weg van Europa. Op hoogte gelden andere wetten - als u op de ladder staat krijgt u het al benauwd, al is er tegen de fenomenale Tadej Epogacar momenteel weinig te beginnen. Moet u hier nog iets lezen over 'WIE IS MOU DE MYSTERIEUZE INSIDER ROND TADEJ POGACAR'? Nee, dat moet u niet. Hierna nog een paar ritjes en dan zit die prachtige Sportzomer van 2024 er weer bijna op: 1/3 EK, 2/3 Tour de France, 3/3 Olympische Spelen. ZWART GAT!

UPDATE - Pogi rijdt ze allemaal naar de kanarie. Mou had het voorspeld he

UPDATE - EPOGACAR WINT