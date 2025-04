Ja makkers, het is echt niet leuk als je schoonvader komt te overlijden, en al helemaal niet als je een heel goede band had met je schoonvader. Dus was Ward Desmet een beetje in de war. "Sinds zijn dood weet hij naar zeggen met zichzelf geen blijf. W.D. is getrouwd en wordt binnenkort voor het eerst vader." Uitstekende redenen voor Ward om heel erg verdrietig te zijn (hoewel het vaderschap ook leuk kan zijn) en allemaal heel erg slechte redenen om naar een van de belangrijkste en grootste wielerwedstrijden van het jaar te gaan, een krat Omer in je mik te gooien en een poging te doen om (opzettelijk?) Mathieu van der Poel te onthoofden met een volle bidon. Het gooien van een bidon tegen het hoofd van wielrenner die 50 km/h fietst is een regelrechte aanslag, een vuile actie, die voor de renner in kwestie sportief, financieel, lichamelijk en mentaal rampzalige gevolgen had kunnen hebben. De ploeg van Van der Poel dient een klacht in, die wielerbond UCI onderneemt juridische stappen en de Franse politie doet eveneens onderzoek. Het is voor een aanvoerder van Sporting Grammene misschien wat lastig te begrijpen, maar als je zo'n aanslag pleegt ben je, zoals de Belgen zouden zeggen: een Godverdomske Klwoatzak!