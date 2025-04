Palestijnen kunnen niet fietsen. Een team hebben ze al helemaal niet. En nu zijn ze hier in Nederland jaloers dat Israëliërs wél een wielerploegje hebben - zoals de Verenigde Arabische Emiraten (UAE van Tadej Pogacar), Kazachstan (Astana van Mike Teunissen) en Bahrein (van Matej Mohoric) dat ook hebben. Israël Premier Tech doet zondag mee aan de Amstel Gold Race (met in de voorlopige opstelling 3 Australiërs, 1 Kazach, 1 Brit, 1 Amerikaan en toevallig ook 1 Israëliër) maar dat trekt het PALESTIJNSE VERZET IN NEDERLAND natuurlijk totaal niet. En dus moet een apolitiek feestbierzuipevenement als de Amstel Gold Race - de enige Nederlandse wielerklassieker en samen met de TT Assen, de marathon Rotterdam en de F1 het grootste sportevenement van het jaar in Nederland - politiek gemaakt worden. Alsook kapot, en niet voor het eerst. Wegens zionisme, 'sportwashing' en propaganda enzo. Als ze maar opschieten. De koers wacht namelijk op niemand!