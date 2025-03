Messi vs. Ronaldo. Ali vs. Frazier. Federer vs. Nadal. Senna vs. Prost. Verstappen vs. Hamilton. Bird vs. Magic. Mayweather vs. Pacquiao. Armstrong vs. Ullrich. Palmer vs. Nicklaus. Barney vs. Taylor. Conor vs. Khabib. Rainey vs. Schwantz. Slater vs. Irons. U KENT ZE ALLEMAAL WEL EN SCHRIJF ER ZELF OOK NOG MAAR EEN PAAR BIJ. In die categorie is er ook Mathieu vs. Wout, hoewel Mathieu wel heel veel wint, en Wout wel heel veel net niet wint. De E3 Prijs, de mini-Ronde van Vlaanderen, de derde dag dat België een klein beetje stil staat - na de Ronde van volgende week, en het WK Veldrijden in de winter. Eikenberg, Kapelberg, Paterberg, Kwaremont. Lekker op de vrijdag. Dat wil zeggen: koers kijken in de tijd van de baas met een documentje of een sheetje achter de Alt-Tab. We schakelen laat in, want de tv begint niet eerder. Stijlloze voorspelling: toch weer gewoon Mathieu.