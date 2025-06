It's a RANZIGE WERELD after all, lieve mensen. Een 39-jarige Britse 'filmregisseur' genaamd Jacky Jhaj werd afgelopen weekend gearresteerd nadat hij een 'bruiloftceremonie' filmde in Disneyland Parijs. Hij deed dat met een compleet team en zo'n 100 figuranten, voor een bedrag van in totaal zo'n 130.000 euro. Het mocht allemaal gebeuren van Disneyland, totdat de man die voor 12.000 euro zou figureren als de vader van de bruid de politie alarmeerde. De 'bruid' in kwestie bleek op het laatste moment namelijk een 9-jarig meisje uit Oekraïne. Alsof dat nog niet bizar genoeg is, ontdekte de BBC dat het dezelfde man was die in 2023 op Leicester Square in Londen een filmpremière naspeelde met zichzelf als de filmster en '200 kinderen en jonge vrouwen' als betaalde figuranten. Maar er waren meer ranzige stunts met kinderen, die hij uploadde op een inmiddels verwijderd YouTube-account met 12 MILJOEN abonnees. Bijvoorbeeld toen Jacky Jhaj ontdekte dat de BBC een onderzoek naar hem was gestart en hij naakt poseerde voor een in brand gezette vrachtwagen met het logo van de BBC erop in Londen. Volledig professionele, megalomane producties met tientallen crewleden en figuranten. Hij kon dat ALLEMAAL doen ondanks een veroordeling tot 4 jaar cel in het Verenigd Koninkrijk voor seksuele handelingen bij twee 15-jarigen in 2016. WTF WTF WTF.