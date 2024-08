Even een reminder dat die voorwaarden van streamingdiensten die toch niemand leest en die niemand na deze reminder wel gaat lezen TOCH BEST BELANGRIJK kunnen zijn. Jeffrey Piccolo, zelf geen Disney-figuur, ging op 5 oktober vorig jaar met zijn vrouw een hapje eten in pretpark Disney World. Ondanks dat de lactose- en notenallergie van de vrouw bij het bestellen werd aangegeven door het stel, kreeg de vrouw noten en melk binnen met dramatische gevolgen. Ze raakte in een anafylactische shock en overleed in het ziekenhuis. Piccolo wil Disney nu - voor een lullige 50K - aanklagen, MAAR dat gaat niet. Een in 2019 afgesloten proefabonnement en het akkoord gaan met de voorwaarden daarvan gooien melk en noten roet in het eten.

"Volgens het miljardenbedrijf kan de zaak niet voor de rechter komen vanwege de voorwaarden die Piccolo heeft ondertekend toen hij in 2019 een proefabonnement van een maand afsloot voor de streamingsdienst Disney+. In die voorwaarden staat dat gebruikers akkoord gaan om eventuele geschillen met het bedrijf via arbitrage te regelen. Oftewel dat er geen rechters worden ingeschakeld."

Bij dezen dus, als u ooit geabonneerd bent geweest op Disney+, dan kunnen uw nabestaanden niet naar de rechter stappen als u onverhoopt om het leven komt in Disneyland. Vooralsnog is Disney niet op de vingers getikt voor de bizarre clausule in het Disney+-abonnement, zoals bij de Amerikaanse overheid wel deed bij Adobe. Over of Disney terecht een beroep doet op de in 2019 geaccepteerde voorwaarden, moet de rechter nog bepalen.