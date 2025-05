Geweldig pretparkennieuws. Disney, bekend van remakes van oude Disneyfilms, opent een eerste Disneyland in het Midden-Oosten. Het park komt op het kunstmatige eiland Yas bij Abu Dhabi en moet de hele Arabische wereld enthousiast maken voor de muis met de grote oren. Er zijn wat kleine aanpassingen nodig om het merk Disney op de kaart te zetten, maar dan heb je ook een uitje voor het hele (grote) gezin. Stap in een zinderend avontuur met Indiana Khalid & the Temple of Al-Aqsa, vaar mee met de Houthi's in Pirates of the Red Sea, laat je lanceren op een Hezbollah-raket in de Space Mountain of kom lekker griezelen in het House of Haram. 'S avonds uiteraard een grote parade door het park waar je al je favoriete Disney-figuren ziet. Of in ieder geval hun ogen. It's a small Ummah after all!