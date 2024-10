De domste brief in het AD is vandaag niet geschreven door Aiexander Klöpping, maar door de bazen van Giro 555. Die lopen nu al te miepen dat u te weinig geld geeft aan Giro 555, terwijl Giro 555 u heeft gevraagd om geld te geven voor 'de situatie in het Midden-Oosten'. Dat is allemaal de schuld van u, de knieperige kutburger, die er niet op lijkt te vertrouwen dat de geweldige organisaties van Giro 555 wel politiek neutraal zijn. We lezen:

"Onder de paraplu van Giro555 werken tien ervaren hulporganisaties samen met elk een heel eigen identiteit en achterban: van medische zorg tot meer uitgesproken NGO’s en specifieke hulp aan kinderen of kwetsbare minderheden." Ja ho stop ho maar. Dus wij even die 'meer uitgesproken NGO's' opzoeken en BINGO daar is Oxfam Novib, bekend van een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat om de levering van F35-onderdelen aan Israël te stoppen. Ook bekend van directeur Michiel Servaes die vier dagen na 7 oktober vooral heel erg druk was met de verschrikkelijke aanval op Hamas situatie van zijn eigen personeel. Dan kun je als Giro 555 wel roepen dat je júíst geen politiek standpunt wilt innemen in het conflict, maar zo werkt het nu eenmaal niet. Het is een beetje net als met Chris Jansen van de PVV: je kunt niet het ene standpunt hebben als staatssecretaris, en het andere als persoon. Je kunt niet als Oxfam Novib onderdeel uitmaken van een 'neutrale actie' en ondertussen Oxfam Novib zijn.

Sowieso gaat die hele neutrale houding in dit conflict ook in de AD-brief mis: "Zo vrezen sommigen dat onze hulp bij Hamas of Hezbollah of juist bij de Israëlische regering terechtkomt. Daar kunnen we kort over zijn: nee." Ja noem ons maar gekleurd maar wij vinden Hamas en Hezbollah dus organisaties van een ander kaliber dan 'de Israëlische regering' (ook geen lieverdjes, red.). Bovendien laat de (recente) geschiedenis zien dat hulpgeld wel degelijk terecht kan komen bij terroristen. Dat gebeurde ongetwijfeld ook door organisaties die kort waren over de vraag of geld bij terroristen terechtkwam.

Dus tja, Giro 555, super vervelend dat er zo weinig geld wordt overgemaakt, hopelijk gaan mensen dat woensdag nog doen na een optreden van Bilal Wahib of een andere topper, maar misschien kunnen jullie 0,001% van al het geld dat jullie tot nu toe hebben opgehaald gebruiken voor een essentiële kantoorbenodigdheid: een spiegel.