Arme mullahs. Wat hebben zij nu weer gedaan om de toorn van die genocidale Joden, pardon zionisten, te wekken? Ja, god, je kunt wel zeggen dat Iran, waar ze kan, Hamas, Hezbollah en de Houthi's steunt, maar ja, als je zo begint kun je wel op elke slak zout leggen.

Israël vervuilt de wereld om de haverklap met zaken als nieuwe medicijnen, ontziltingsfabrieken die oneindig zoet water maken, en het land huisvest de enige gay pride in de verre omtrek.

En als je een foto ziet van een Middenoosters Arabisch meisje dat is afgestudeerd aan de universiteit, dan woont ze negen van de tien keer in Israël. En daar hoor je toch ook niemand over?