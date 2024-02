In de uitspraak van Gerechtshof Den Haag in zaak het kort geding van Oxfam Novib, Stichting Vredesbeweging Pax en Stichting The Rights Forum tegen de Nederlandse Staat lezen we:

"Nederland moet de uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël stoppen

Het hof stelt Oxfam Novib in het gelijk. Het hof oordeelt dat er een duidelijk risico bestaat dat met de F-35-gevechtsvliegtuigen van Israël ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht worden gepleegd in de Gazastrook. Israël houdt bij haar aanvallen onvoldoende rekening met de gevolgen voor de burgerbevolking. Bij de aanvallen door Israël zijn disproportioneel veel burgerslachtoffers gevallen, waaronder duizenden kinderen. Op grond van verschillende internationale regelingen waarbij Nederland partij is, moet Nederland de uitvoer van militaire goederen verbieden als een duidelijk risico bestaat op ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht. Dat betekent dat vanuit Nederland geen uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël mag plaatsvinden. De Minister is bij haar besluit om niet in de uitvoervergunning in te grijpen ten onrechte deze internationale verplichtingen niet nagekomen. Het hof beveelt de Staat dan ook binnen 7 dagen een eind te maken aan de verdere uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël."

Ja, roept toch een aantal vragen op, zoals: kan dat zomaar als partnerland in een internationale F35-verdragslijn? Gaat Rutte dit uit laten voeren aan de vooravond van zijn NAVO-leiderschap? Gaat dit gevolgen hebben voor de Nederlandse bestelling van het Israëlische PULS - Precisie en universeel lanceersysteem - raketartilleriesysteem? Heeft u de betaler zin de kosten van contractbreuk op te hoesten? Worden de gederfde inkomsten gecompenseerd? En valt dit onder "onvoldoende rekening houden met burgerbevolking" ja?

Update 11:56 - Lees het gehele arrest alhier.