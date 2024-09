Nogal flauwe actie van Alexander Clubbing om AI-gegenereerde brieven naar het Algemeen Dagblad te sturen en dan jubelend aan tafel bij Jinek te roepen dat het AI-brieven waren. Moet het AD'tje weer door het stof. Maar wat had die nerd dan verwacht? Dat ze Yelle Tieleman gaan inzetten om een backgroundcheck te doen op al die lui die iedere dag honderden shitbrieven insturen? Bovendien: die halve krant is AI. Debby Gerritsen is AI en al die pipo's die hun problemen voorleggen aan Debby Gerritsen ('Lieve Debby, mijn vrouw blijkt een man en hij is een enorme homo') zijn ook verzinsels van AI. Al die autostukjes van Erik Kouwenhoven, om het jaar hetzelfde lulverhaal hoe je vogelpoep van je lak schraapt, allemaal AI. Die kook- en schoonmaakstukjes, allemaal AI. Het Algemeen Dagblad is de huishoudbeurs op papier, met een steeds minder belangrijk wordende nieuwssectie en toevallig een paar goede misdaadjournalisten. Alexander Klöpping zelf schrijft zó slecht dat hij vroeger freelancejournalisten benaderde om 'zijn' opiniestukken te ghostwriten - tsja, dan moet je ook wel. OEHOOEEE OEHOEEEE ZE HEBBEN MIJN AI-BRIEVEN GEPLAATST, nou echt megaknap hoor, applaus voor je dappere prestatie.