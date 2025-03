Hangbert (35), Barendrecht

Helaas ben ik door mijn schoonmoeder toegevoegd aan de groep 'Diarree door microben'. Het was een groep lotgenoten van vrouwen in de overgang die kampten met chronische diarree door verschillende bacteriën, virussen en parasieten. Iedere week is er een lotgenotenvergadering aan het Wim T. Schippersplein 3 te Hilversum. Dan praat iedereen over hoe diarree invloed heeft op zijn of haar leven, terwijl ik er helemaal niks mee te maken wil hebben! Mijn stoelgang is normaal!

Truus (58), Doetinchem

Per abuis kwam ik terecht in de appgroep 'Staalvlechters for Habtamu'. Dat zijn staalvlechters uit de regio Rotterdam die zich scharen achter het plan van Habtamu de Hoop om een volledig nieuwe linkse partij op te richten, in plaats van een fusie tussen de PvdA en GroenLinks. Maar HO! Het gaat niet alleen over politiek. Er wordt ook gesproken over diverse soorten wapenings- en betonstaal, zoals B500A (glad) en B500C (geribbeld). Ik word er helemaal gek van.

Anoniem (23), Vaassen

Daar zag ik mezelf ineens in terug: in de groep AA. Dat staat niet voor anonieme alcoholisten, maar voor anonieme artiesten. Anonieme Artiest 1 zou op een barbecue aan kinderen hebben gezeten, dus hij vertelt in de groep onomwonden dat hij er gewoonweg van geniet om kleine kindertjes op zijn schoot te hebben. Anonieme Artiest 2 is veroordeeld voor verkrachting en poging tot verkrachting. Anonieme Artiest 3 was bandleider bij een beroemd televisieprogramma, maar hij stuurde voortdurend foto's van zijn pik, dus hij is uit de groep gegooid.

Jeroen (37), Amsterdam

Plots belandde Jeroen in een appgroep genaamd 'Werelddekking'. Daar wisselen allemaal voetbalsupporters nummertjes uit voor als hun club weer eens een Europese wedstrijd heeft. Jeroen daarentegen doet helemaal niet aan drugs, in ieder geval niet aan softdrugs, en bovendien is hij Feyenoorder. Wat een ellende!

