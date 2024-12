Zojuist verstoorde de daverende klap van een #explosie de nachtrust aan de Mierloseweg in #Helmond . Resultaat: grote schade voorzijde bij een winkel. Wij doen onderzoek & een explosievenverkenner komt helpen. Heb je info of 🎦beelden? Bel 0900-8844 of 0800-7000 ( @M08007000

Het is wat met die ontploffingen. Nu dit weer: een ontploffing bij een DISNEYWINKEL in Helmond. RIP Minnie Mouse. Het enige straaltje licht in de hel van Aleppo aan de Zuid-Willemsvaart en dat moet dan kapot. Nou bedankt hoor criminelen! Wat hebben die mensen in Helmond anders nog om voor te leven? HELMOND SPORT? Gaaf land is dit zeg.