Is er dan niets meer heilig in dit land? "Bij Kindcentrum Mondorijk in Helmond hebben kinderen donderdag alarm geslagen nadat twee vrouwen hadden geprobeerd om ze mee te lokken. Volgens de kinderen had het tweetal snoep en kittens bij zich en vroegen ze de kinderen om mee te komen." Twee VROUWEN? En wat dachten die vrouwen met die kinderen te gaan doen dan, ze leren strijken? Wij denken bij kinderlokkers altijd aan van die gore trekvogels als pedo Ad maar blijkbaar moeten we in dit land de vrouwtjes ook in de gaten houden. BAH!