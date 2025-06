Het zijn nog net geen potloodventers of Syriëgangers maar eerlijk is eerlijk, niemand vertrouwt een vrouw die bier drinkt, of althans, dat denken we, wij lezen immers beroepsmatig het Algemeen Dagblad, een dagelijks verschijnende hersenkraker waar je als consument moet raden wat een advertorial is en wat journalistiek (met nog steeds een oplage van 350 duizend trouwens, je verzint het niet). Vandaag weer een of andere Julie die het stigma rondom bierdrinkende vrouwen (?) wil doorbreken door bier te brouwen, wat eigenlijk een beetje raar is Julie, daarmee doorbreek je toch vooral het stigma rondom bierbrouwende vrouwen, als het je echt om de goede zaak te doen was zou je gewoon op een terras plaatsnemen, een vaasje bestellen en verder je muil houden. Voorts zijn wij van mening dat er in ieder geval binnen de media een taboe moet komen op het doorbreken van stigma's en een stigma op het doorbreken van taboes. Het stigma rondom bierdrinkende vrouwen, ben je belazerd. Onze moeders drinken bier, onze exen drinken bier, de moeders van onze kinderen drinken bier, onze dochters gaan over een jaar of wat extreem veel bier zuipen en het moet heel raar lopen of ook onze toekomstige geliefdes drinken bier, heel veel zelfs, soms tot spugen aan toe, geeft niks, kniel lekker voor de wc meid, neus-in, mond-uit, wij houden je haar wel vast.

Proost!