Schakelen we RECHTSTREEKS naar de Seine (Parijs - red.) voor de sensationeelste openingsceremonie in de geschiedenis van de openingsceremonies. De atleten lopen geen stadion binnen, nee... ze zitten op een... boot! Bedenk het maar eens! En daarom heen aan de oevers van de Seine zitten allemaal royale hotemetoten en overige bovenonsgestelden met samengeknepen billen, want oei oei oei wat is het spannend. Sterkte iedereen, live op OLYMPIA24.