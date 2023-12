Mais non! Het reisadvies voor Parijs, stad van La Seine, van L'Olympia, van Aznavour, van oh la la, Moulin Rouge, Montmartre, de Notre Dame, de Champs-Élysées, de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe, de McDonald's, de Quick, de Burger King, de Kentucky Fried Chicken en de Bataclan (was iets mee, opzoeken, red.), dat Parijs dus, is aangescherpt. "Op 2 december 2023 is in Parijs, in de buurt van de Eiffeltoren, een gewelddadige aanval gepleegd op meerdere personen. Hierbij zijn 1 dode en enkele gewonden gevallen. Houd in heel Frankrijk, en vooral in Parijs, rekening met mogelijke nieuwe gewelddadige aanvallen." Hoppa. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!