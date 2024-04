Oh jee. In Parijs lijkt een man, die een bomgordel zou dragen, te zijn binnengedrongen in de Iraanse ambassade. Hij zou dreigen zichzelf op te blazen. De politie en andere hulpdiensten zijn in groten getale ter plekke. LIVESTREAM daar. Later meer.

UPDATE 14u45: Man is volgens Europe 1 gearresteerd, was kennelijk gewoon een soort lichtshow

UPDATE 14u59: De man zou verklaard hebben zijn broer te willen wreken. Wie of wat zijn broer is niet duidelijk, maar het is in ieder geval niet gelukt.