Wij onderbreken de berichtgeving over de toestand in de wereld voor het volgende. WE HEBBEN GOUD. WE HEBBEN GOUD. Femke Bol lag vierde, en toen lag ze derde, en toen lag ze tweede en toen lag ze ineens eerste en toen kwam ze over de finish en nu heeft ze samen met Lieke Klaver, Eugene Omalla en Isaya Klein Ikink goud. GOUD. GOUD. GOUD. Wat een race. Wat een team. Wat een Femke.

FEMKE REAGEERT: "Ik ben in vorm"