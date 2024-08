Het is niet verwerkt in de bovenstaande videomontage, maar Associated Press schrijft: "Khelif declined to answer when asked whether she had undergone tests other than doping tests, saying she didn’t want to talk about it."

De tussenstand vandaag: Khelif verloor de eerste 6 van 9 wedstrijden tegen vrouwen en werd eind mei 2022 nog overtuigend verslagen door Amy Broadhurst. Sportjournalist Alan Abrahamson zag de IBA-testresultaten in en bevestigt dat die spreken van XY-chromosomen, waarna een IBA-persco deze resultaten (die met uitzonderlijk gemak te weerleggen zouden zijn door nieuwe test) nogmaals benadrukte. Ondertussen blijft het Olympisch Comité erin volharden dat ze de IBA-testresultaten "niet legitiem" achten, en verklaren dat enkel door te stellen dat de IBA zo corrupt was dat het hen de Olympische organisatie kostte, ondanks dat de tweede test in New Delhi werd uitgevoerd door een "CAP-accredited and ISO-certified" laboratorium.

Aangezien DSD 140 keer vaker voorkomt bij vrouwelijke topsporters dan in de algehele vrouwelijke populatie en veel DSD-vrouwen tot aan een Olympische test niet eens van hun aandoening afwisten, is het waarschijnlijk dat Imane pas in 2022 en 2023 onder bedenkelijke Russische omstandigheden voor het eerst te horen kreeg dat ze Anders was. En het lijkt erop dat ze en haar gehele omgeving die aantijging sindsdien nooit aanvaard hebben.

Vanavond om 22:30 staat Imane in de halve finale tegen de Thaise Janjaem Suwannapheng, en die kan boksen! In 2022 KO'de ze de Italiaanse Angela Carini nog - de dame die het vorige week binnen 46 seconden opgaf tegen Khelif.