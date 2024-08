Er zitten een hoop nuances aan die hele discussie rond Imane Khelif en de 40 chromosomen. Maar. Als je je, zoals Lotte Houwink ten Cate in een column in de Volkskrant doet, serieus afvraagt waarom 'alleen de vrouwencategorieën zo nauwlettend in de gaten worden gehouden'. Als er vervolgens een eindredacteur dat leest en denkt: prima, zetten we gewoon in de krant, geen probleem, hele normale vraag. Dan is er dus aan een bepaalde kant van de discussie iets heel erg grondig mis met de argumenten. "De hetze van de anti-transbeweging leidt af van reëel seksisme dat bestreden moet worden". Nee Lotte. Dit soort lui denken leidt af van de reële discussie hoe je moet omgaan met intersekse atleten.

Voor alle Volkskrantlezers hier nog even het antwoord: in vrijwel iedere topsport presteren mannen aanzienlijk beter dan vrouwen. Wat daar ook de oorzaak van is (en de onderzoeken wijzen op een flink aandeel nature vs. nurture), het betekent dat het niet zoveel uit zou maken als er een vrouw (of intersekse atleet) stiekem meedoet bij de mannen, omdat ze toch niet wint. En als dat wel gebeurt, dan vindt iedereen dat alleen maar: LEUK.