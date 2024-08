Baanwielrennen is het nieuwe roeien. Na het goud van de mannen op de teamsprint en het zilver van Hetty "Raketty" van de Wouw kunnen we vandaag weer wat winnen. Harrie Lavreysen staat namelijk in de finale van het klassiekste der klassieke onderdelen van het wielrennen: de sprint. Twee mannen, een hoop kijken, stilstaan, gedoe, en dan, opeens, kei- maar dan ook keihard fietsen. Lavreysen rijdt tegen een rappe Australiër, dus dat zou nog best eens spannend kunnen worden. Tussendoor rijdt Jeffrey Hoogland, die van die Australiër verloor, voor het brons en we hebben ook een team bij de koppelkoers (een soort B&B Vol Liefde maar dan dat je elkaar de hele tijd een hand moet geven tussen het fietsen door in plaats van ongemakkelijke gesprekken voeren) voor dames. LIVESTREAM DAARRRR.

HOOGLAND: 1-0 achter

HOPPA: 1-0 voor Lavreysen

KIJK: Brons voor de dames!

HOOGLAND: Maakt er 1-1 van

GOUD: 2-0 voor Lavreysen, tweede gouden plak, nog eentje te gaan voor de hattrick

HOOP GEDOE: Maar geen brons voor Hoogland