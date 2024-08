Gary Lineker zei het al: roeien is een eenvoudige sport, je zit in je eentje, of met zijn tweeën, of met zijn vieren, of met zijn achten, plus een stuurman, in een boot, en aan het einde hebben de Nederlanders gewonnen. En wie weet gebeurt dat vandaag wel weer. Karolien Florijn en Simon van Dorp roeien zometeen de skiff-finales en de mannen acht zijn iets daarna aan de beurt. En dan hebben we in het begin van de middag ook nog de paardendressuur en rond half een (mits het doorgaat) de finaleraces bij de iQFoil (voorheen windsurfen). Hup Holland Hup, hoe zit het met die medaillespiegel?

GOUD: Voor Florijn!

FINALE MANNEN SKIFF: Uurtje uitgesteld

MANNEN ACHT: Pakt zilver achter de Britten

SIMON VAN DORP: Brons