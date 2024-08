Excuses voor iedereen die graag een gouden medaille op de 400 meter gender wil winnen, wij onderbreken de discussie even voor echte sport. Want: we kunnen weer medailles winnen. Nu zometeen as we speak bijna roeien topfavorieten in onze favoriete sport Ymkje Clevering en Veronique Meester de finale van de twee zonder, de medal race van zeilers Duetz & Van Aanholt staat om 12u13 gepland (maar werd gisteren ook uitgesteld wegens wind), om 13u13 Lambriex & Van de Werken, vanaf 14u00 is de teamfinale bij het paardenspringen en om 14u23 begint Luuc van Opzeeland aan de medailleseries bij de iQFoil (voorheen Twitter windsurfen). En dan spelen de gemengd dubbelaars ook nog op enig moment voor het brons. HUP HOLLAND HUP LAAT ONS JUICHEN.

PS: NUL (0) medailles bij het judo. Henk Grol aftreden!

JAAAA GOUD Clevering en Meester, rest staat niet op de foto

TOCH GOUD voor Duetz & Van Aanholt