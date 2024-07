Weet u wat wij altijd al een geweldige sport hebben gevonden? Roeien! Een fantastisch onderdeel van de Spelen is dat: bootje in, op het water, alles geven, recht zo die gaat, schitterend. Als we zo over nadenken, is roeien eigenlijk een soort darts, alleen dan met roeispanen in plaats van pijltjes, en met meer water en een minder ingewikkelde puntentelling. Hoe dan ook, zometeen straks zijn de FINALES van onze favoriete sport, en het toeval wil dat TeamNL tot de kanshebbers behoort! OM 12u26 roeien de mannen (Finn Florijn, Koen Metsemakers, Lennart van Lierop en Tone Wieten) de finale dubbelvier, om 12u38 de vrouwen (Bente Paulis, Laila Youssifou, Roos de Jong en Tessa Dullemans). Medaillespiegel we komen eraan! LIVESTREAM.

JAAAAA. GOUD voor Nederland

JAAAAA. ZILVER voor Nederland