Wat was dat een schitterende dag gisteren, in onze lievelingsplaats Vaires-sur-Marne, waar het Stade Nautique is gevestigd en de wedstrijden in onze favoriete sport roeien plaatsvinden. Na goud voor de mannen dubbelvier en net geen goud voor de vrouwen dubbelvier (uitzoeken of dit seksisme is, sowieso worden we helemaal leip van die 'vrouwen doen het beter dan mannen' takes, als de vrouwen het zo goed doen, waarom mogen er dan geen mannen bij de vrouwen meedoen, red.) is het nu de beurt aan de vrouwen dubbeltwee (11u18), de mannen dubbeltwee (11u30) en de vrouwen vier zonder (11u50). En dan hadden we gisteren ook nog plonsklaps een bronzen medaille bij het zwemmen. We worden wereldkampioen! HUP HOLLAND HUP.

MEH: Dubbeltwee vrouwen vierde

AI ZILVER: Mannen dubbeltwee, dekselse Roemenen winnen

JAAAA GOUD: Vrouwen vier zonder, vlak voor de Britten