Het is weer een avond vol kansen. De hockeydames spelen de FINALE tegen China, die ze in de groepsfase al wisten te verslaan. Die Chinezen gaan we natuurlijk keihard inmaken en het liefst zo onsportief mogelijk. Er was aanvankelijk een hoop gedoe over dat het Nederlandse hockeydamesteam niet meer is wat het geweest is, maar ze wisten in de halve finale Argentinië met 3-0 weg te spelen dus laat dat goud maar komen.

Wie ook een gouden medaille kan prolongeren is Sifan Hassan. Die rent op dit moment de 10 KILOMETER. Op de 5.000 meter haalde Sifan brons zilver nee toch brons maar hoopt vanavond op de hoofdprijs. Het is te hopen dat Hassan als een ware Dick Schoof de longen uit haar lijf rent en achteraf geen vragen krijgt over Snollebollekes. Over muziek gesproken: ONZE B-girl India staat in de kwartfinale van het breakdancen.

RUST: Bij het hockey, 0-1 voor de Chinezen. Bondscoach Van Ass: "Het komt goed. Het is wachten op een goal van Nederland."