Lees maar, er staat niet wat er staat in deze column van Gawie Keyser in NRC Handelsblad. Wat er dus niet staat, maar wel staat, is wat NRC-columnisten denken over iedereen, zelfs over andere NRC-columnisten, juist over andere NRC-columnisten eigenlijk. En als iemand eenmaal over je denkt wat er niet staat, maar wel staat, dan is alles wat je zegt uit te leggen als wat er niet staat, maar wel staat. Zeg maar: als een stok met twee uiteinden. Een stok voor mensen die de hele dag nadenken over wat ergens staat, om de onder hen gestelden keer op keer mee te slaan. Maar de grap is: het slaat vooral op henzelf.