Pijnlijk. Zo noemde NDP-lobbyist Telegraaf-hoofdredacteur Kamran Ullah de voorgenomen verhoging van de BTW op allemaal dingen die de Telegraaf normaal niks kunnen schelen en KRANTEN vandaag bij WNL. Pijnlijk. Wat pas echt pijnlijk is, is dat iemand die journalistieke onafhankelijkheid van zijn redactie zou moeten bewaken nu met gestrekt been gaat lopen lobbyen omdat de inkomsten van zijn Belgische bazen gevaar lopen. Wat ook pijnlijk is, is de compleet kritiekloze houding van de vaderlandse 'journalistiek' als het om het (helaas maar deels) afschaffen van de BTW-verlaging gaat. Wat ook pijnlijk is, is het position paper dat Ullah heeft geschreven voor de hoorzetting in de Kamer dat in de slechtste T.-traditie vol staat met chocoladeletters en drogredeneringen. Wat ook pijnlijk is, is dat een in naam rechtse krant nu uit eigenbelang pleit voor een maatregel die het summum is van overheidsbetutteling en het pakken van de hardwerkende burger: de Staat bepaalt wat Het Goede is, Het Goede moet goedkoper zijn, en Het Slechte juist duurder. Wat ook pijnlijk is, is de bijval die Ullah meteen kreeg van D66-voorman Rob Jetten. Wat ook pijnlijk is, is het feit dat de verlaagde btw op kranten en tijdschriften voornamelijk terecht komt in de portemonnee van mensen met een hoog inkomen. Wat ook pijnlijk is, is dit position paper van Dialogic (screenshots na de breek) waarin koel wordt uitgelegd dat de verlaging van de btw helemaal niet doelmatig is, en het uiteindelijke effect onduidelijk. En wat misschien wel het allerpijnlijkst is: als zometeen alle usual suspects uit onderwijs, cultuur en media zijn uitgehuild, moeten ze gaan luisteren naar de auteur van dat position paper die, vast in diplomatieke termen, gaat uitleggen wat een ontzettende onzin dat lage BTW-tarief is. Moet u eens raden hoe veel kranten dát verhaal morgen gaan plaatsen.

Maar u kunt het zelf gewoon zien, in het laatste blokje na kwart voor vier. Livestream hoorzitting na de breek.

UPDATE: Vrij bizar blokje 'Onderwijs' is nu voorbij. De LSVb ging op een gegeven moment pleiten voor een hogere BTW op sierteelt, dat werk. De conclusie is eigenlijk dat het nu al ruk gaat met de financiële positie van sommige studenten. Dan zouden wij zeggen: zoek daar dan een (wel doelmatige) oplossing voor. De BTW is daar echt niet het goede middel voor.

UPDATE: Ook in het blokje 'Cultuur' ging het weer over allerlei andere problemen, die niet de BTW-verhoging zijn. Je krijgt haast de indruk dat er erg weinig goede concrete argumenten tegen die verhoging bestaan, behalve 'wij zijn belangrijk, geef ons geld' (wat dus via de lage BTW niet doelmatig gebeurt). De voorzitter van de kunstclub suggereerde nog dat aan maatschappelijke onderzoekscommissies altijd een kunstenaar moet worden toegevoegd, voor het 'creatieve perspectief'. Als die dan net zo uit zijn nek gaat lullen als deze lui, lijkt ons dat een erg slecht idee. NU DE MEDIA!

UPDATE: Los van de irritante 'ik zit hier niet voor mezelf'-shtick van Ullah ging het ook bij de journalisten vooral over de precaire positie van de journalistiek en hoe belangrijk de journalistiek is. Ook de journalistiek klaagt over de lastige omstandigheden, ook nu wordt er niet concreet duidelijk gemaakt waarom juist de afschaffing van BTW-verlaging onrechtvaardig is en waarom de toegankelijkheid van de journalistiek niet op een doelmatigere manier versterkt zou kunnen worden. Er zou vandaag trouwens een schrijver zijn, maar zij kon niet. Was zeker druk met de BTW betalen! Om het goed te maken hier een linkje naar een interessant artikel over het eetpatroon van een plussize model. Nu tien minuten schorsen, en dan hopelijk eindelijk mensen die echt wat te zeggen hebben over het onderwerp van de hoorzitting: de BTW.